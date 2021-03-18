羅志祥被前女友周揚青爆料劈腿後形象受創，何時復出備受關注，他的子弟兵C.T.O發展不受影響，上個月在韓國《Show Champion》節目中挑戰韓文歌曲〈Oh! That girl〉，19日將乘勝推出〈Oh! That girl〉中文版。也因爲韓文版本先推出，他們錄製中文版時，成員們腦海中一直出現韓文，覺得語言很奧妙，而他們在錄音過程中，因爲要呈現歡樂的放克曲風，最常被製作人要求「情緒再甜一點！」

C.T.O共有6位成員，但因爲疫情關係，加上梓鑫、梓寧尚有已簽訂的工作在大陸需履行，所以由宇慶、薛恩、振緯、仕偉4人前往韓國受訓，並順利出道。新歌〈Oh! That girl〉節奏輕快，宇慶與薛恩分屬高低音的人聲，仕偉和聲增添層次感，振緯負責Rap。除了推出新作，日前C.T.O也迎來出道第1000天，成員們開心在社群po文，「C.T.O的第一個1000天。

C.T.O推出〈Oh! That girl〉中文版，3月19日數位全面上架，同日MV上線。（環球音樂提供）

C.T.O推出〈Oh! That girl〉中文版，3月19日數位全面上架，同日MV上線。（環球音樂提供）

(中時 )