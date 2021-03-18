18日苗栗縣長徐耀昌接見表揚三義高中學生吳耀忠（左四）、竹南高中學生黃敏瑄（右四），肯定兩人的愛心善行。（何冠嫻攝）

苗栗縣許多青少年加入志工團隊服務社會，其中三義高中吳耀忠國中時加入三義溫馨廚房，為長輩送餐與陪伴，今年在保德信青少年志工菁英獎榮獲「全國菁英獎」及「傑出志工獎」肯定，另有竹南高中黃敏瑄獲「奉獻獎」，18日苗栗縣長徐耀昌接見表揚，並讚賞2人在就學階段除了能兼顧學業，亦投入部分時間從事志願服務，值得嘉許，鼓勵更多青少年學子加入志願服務行列。

三義溫馨廚房指導老師高景鳴表示，吳耀忠小時候罹患血癌，是兒童病房常客，在一次偶然的機會，從社群媒體中發現三義溫馨廚房的故事，隨即加入溫馨廚房，吳耀忠自國二便扛起擔任團長任務，除了延續「溫馨廚房、讓愛飛翔」的理念，去年也特別推出「圓夢圍爐」企劃，集結夥伴到長輩家辦桌圍爐，暖心又暖胃。

吳耀忠表示，有感於過去在家沒有玩伴的孤單感，希望獨居長輩也能走出戶外享受兒孫情，推動祖孫牽手伴遊、重陽月旅遊等活動，讓長輩獨居長輩備感幸福與溫暖，希望未來能幫助更多長輩與更多需要幫助的族群。

黃敏瑄為竹南高中天使救護社社長，參加社會醫療服務隊到澎湖，配合義診並舉辦育樂營傳播醫療知識，課餘也參加在苗栗、新竹志願服務推廣中心辦的志工訓練及急救營服務工作，今年榮獲青少年志工菁英獎的「奉獻獎」。她表示，曾有老師提到服務不是手心向下的給予，也不是手心向上的乞求，而是手心向內與居民一起做朋友，這句話深深影響她，希望未來可以號召更多人，投入服務行列。

(中時 )