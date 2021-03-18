夫妻都是軍人，丈夫竟偷吃女同袍，高雄一名卓姓男子，與妻子都在陸軍八軍團服務，去年妻子才剛生產完，由於小孩罹患先天性心臟病，妻子照顧兒耗費心力，但卓男無心在妻兒身上，多次約林姓女同袍回家發生關係，妻子發現後氣炸，決定向兩人提告求償。

根據判決書，去年卓男妻子剛生產完，還在坐月子期間，就與林女搭上線，卓男趁妻子不在家，多次約林女到家中激戰，不知情的妻子在月子中心，還得擔心罹患心臟病的小嬰兒，直到妻子發現卓男沒有在預定時間回軍隊，婚外情一事才曝光。

開庭時林女表示，卓男與妻子婚姻早有問題，卓男會向自己訴苦，兩人才日久生情；但法官認為，林女身為單親媽媽，應該能體會女性剛生產完，需要丈夫陪伴的心情，卻介入同袍婚姻，甚至挑撥要卓男離婚，導致卓男與妻子感情出現裂痕。

至於卓男則說，知道自己的行為對家庭已經造成傷害，願意認錯並維持婚姻，也願意賠償妻子要求的金額，並承諾不會再偷吃。橋頭地方法院審理此案，認為原告妻當時處身心脆弱不安時刻，林女確實侵害配偶權，判處兩人須賠償妻子40萬；而卓男與林女也被汰除軍籍。

(中時新聞網)