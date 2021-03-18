針對中央銀行宣布進階版「不動產貸款針對性審慎措施」，金管會18日亦立即回應，央行新措施是19日上路，金管會之後的專案金檢、一般金檢，都會將新規定納入金檢重點，以督導銀行強化不動產授信風險控管，健全銀行業務經營及促進金融穩定。
金管會從去年12月開始，就展開房貸專案金檢，特別針對不動產授信較積極的10家銀行，與3家票金公司檢視其不動產授信業務，預計3月底才結束，目前已檢查完8家，尚有2家銀行尚未完成，銀行從19日開始就應適用新的規定，來受理新的不動產授信業務。
(工商 )
針對中央銀行宣布進階版「不動產貸款針對性審慎措施」，金管會18日亦立即回應，央行新措施是19日上路，金管會之後的專案金檢、一般金檢，都會將新規定納入金檢重點，以督導銀行強化不動產授信風險控管，健全銀行業務經營及促進金融穩定。
金管會從去年12月開始，就展開房貸專案金檢，特別針對不動產授信較積極的10家銀行，與3家票金公司檢視其不動產授信業務，預計3月底才結束，目前已檢查完8家，尚有2家銀行尚未完成，銀行從19日開始就應適用新的規定，來受理新的不動產授信業務。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。