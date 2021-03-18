彥臣生技（4732）2020年業績亮眼，營收3.06億元、獲利6531萬元，每股稅後盈餘以1.4元改寫新高，年成長率達26％。

由於已彌補帳上累積虧損，也首度配發股利，18日董事會，也決議通過配發每股0.7元股利，其中現金股利為0.1元、股票股利為0.6元。

另外，該公司也訂6月11日召開股東會。

(工商 )