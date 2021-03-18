彥臣2020年獲利耀眼 首度配股利0.7元 18:222021/03/18 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彥臣生技（4732）2020年業績亮眼，營收3.06億元、獲利6531萬元，每股稅後盈餘以1.4元改寫新高，年成長率達26％。 由於已彌補帳上累積虧損，也首度配發股利，18日董事會，也決議通過配發每股0.7元股利，其中現金股利為0.1元、股票股利為0.6元。 另外，該公司也訂6月11日召開股東會。 致新營運旺 大方配息9.5元 台塑配息2.4元 六年新低 (工商 ) #彥臣 #獲利 #首度 #生技 #業績亮眼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美晶2020年每股盈餘10.82元 創歷史新高 15:422021/03/18 財經 台燿擬配現金股利4.8元創新高 10:502021/03/18 財經 南紡去年獲利年增逾9倍 04:102021/03/18 證券．權證 《金融股》開發金今年獲利挑戰200億 法人喊價12元 11:422021/03/18 財經 《電腦設備》研揚去年每股賺3.58元 擬配息3元 10:172021/03/18 財經 智冠去年獲利 飆十年新高 04:102021/03/18 證券．權證 《半導體》穩懋去年EPS達15.45元 擬配息10元 17:392021/03/18 財經 準上市新兵將配息5.3元 AES-KY去年每股賺14.17元 04:102021/03/18 產業．科技 《文創股》寬宏藝術擬配息4.5元 現金殖利率8.3％ 08:522021/03/18 財經 《其他股》億豐去年EPS衝16.36元 擬配息10元 08:022021/03/18 財經 《電腦設備》宏碁擬配息1.5元 殖利率5.4％ 08:522021/03/18 財經 財經熱門新聞 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 「勤美之森」豪宅案地下水資源豐沛 願提供台積電中科廠備援取水 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 美債殖利率若飆升 標普警告亞洲2國影響最嚴重 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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