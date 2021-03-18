第一銀行攜手桃園市政府及萬事達國際組織，合作發行「桃園市市民聯名卡」，以及全台首張「桃園市認同卡」，除擴大卡友同享桃園市市民卡交通折扣與特店優惠等眾多好康外，核卡後180天內，國內單筆消費滿1,000元，即享最高10％刷卡金回饋（每戶上限500元，須登錄），首波發行悠遊卡與一卡通電子票證版，前15,000張均為限量發行之桃子香味卡。

第一銀行董事長邱月琴表示，在桃園市市長鄭文燦及市府團隊積極推動下，陸續開創三大旗艦計畫，包含航空城、軌道建設和亞洲矽谷，以及桃園機場捷運通車等多項建設，有效促進商圈與消費市場成長，進而帶動人口移入，以上成績均為大家有目共睹。市府團隊一直朝向讓市民對幸福有感的目標努力，這次也希望讓全國民眾都能同享桃園市民的優惠，在雙方團隊努力整合下，朝向結合「桃園市府市民卡資源」、「信用卡優惠與金流服務」與「電子票證資源」等三大面向做為本卡亮點。

本次為設籍桃園市市民量身打造「桃園市市民卡聯名卡」、設籍非桃園市的朋友們則有「桃園市認同卡」，這兩張卡片均比照桃園市市民卡享機捷8折、桃園市區公車買一送一、轉乘折扣與特店優惠，第一銀行更提供「終身免年費」及「旅平險3,000萬元及海外全程意外保障1,000萬元」優惠外，還加碼「國內消費最高10％現金回饋」、「海外外幣消費最高5％回饋」、「全台指定交通2％回饋無上限」、「機捷車資一銀買單」等10大專屬禮遇，集眾多優惠於一身，讓卡友親身感受「桃園第一 回饋樂桃陶」的幸福生活。

本次還特別邀請深受年輕朋友喜愛的創作歌手魏嘉瑩拍攝音樂MV與微電影，帶領大家體驗「桃園市市民卡聯名卡及桃園市認同卡」的眾多優惠與桃園的美好生活。第一銀行未來也將額外提撥「桃園市認同卡」一般消費0.3％回饋給桃園市政府，並持續運用信用卡大數據分析，一起為振興國內旅遊與優質活動盡一份心力。

歡慶「桃園市市民卡聯名卡及桃園市認同卡」上市，第一銀行舉辦多重好康活動，即日起到2021年9月30日，新戶核卡後30天內累計一般消費達2筆且每筆金額滿999元（含）以上，即可獲得桃園在地伴手禮「上家下屋手工皂禮盒」或「有仙則茗仙草茶包組」（二擇一）。透過數位通路申辦前7,000名核卡客戶，首刷即可獲得200元Uber Eats抵用券（須登錄）。

(工商 )