斗六環保運動公園面積約7.9公頃，18日動土改造為「膨鼠森林公園」，目標是成為雲林縣的指標公園。（周麗蘭攝）

斗六環保運動公園要轉型為膨鼠森林公園，縣長張麗善（後排左一）、市長林聖爵（後排左三）等人持鏟動土。（周麗蘭攝）

「膨鼠森林公園」規畫圖。（斗六市公所提供）

有小山坡、綠草皮的斗六環保運動公園要轉型了，斗六市公所18日動土改造為「膨鼠森林公園」，目標成為雲林縣的指標公園，將新建親子遊戲場、生態教育廣場、陽光天幕舞台、街頭藝人表演廣場等，工期10個月，第二期工程將打通步道至縣立體育館。

斗六環保運動公園位於雲林縣議會旁，面積約7.9公頃，已故縣長廖泉裕任內闢建，當年目標是保留一塊綠地，迄今近30年。

斗六市公所去年在環保運動公園開辦人文市集，因空間狹小、硬體設施不足，效果不彰，市公所爭取縣府補助250萬元規畫費把公園內的閒置空地變身成「膨鼠森林公園」，變身為斗六市特色公園。

市長林聖爵表示，環保運動公園歷史悠久，園區內林木茂盛，有許多松鼠在樹上棲息，配合地形、地貌以膨鼠森林為主題營造，保留大草坪、不砍一顆樹，塑造人文與自然交融的環境。

林聖爵說，斗六市是雲林首善之區，值得有一座星級的公園作為雲林的公園指標，他希望膨鼠森林公園是能與外縣市平起平坐的休閒去處，吸引全國民眾來玩，讓斗六人感到驕傲、雲林人想來斗六買房。

膨鼠森林公園將有音樂草原、陽光天幕、遊客中心、乾式噴水池、山丘遊戲場、 歇腳森林廣場、市集大道。

膨鼠森林公園周邊改善工程也將隨後進行，公所已爭取中央補助9340萬元建置友善步道，將從膨鼠公園經過縣議會到縣立體育館；另一案是人文公園後方，靠近雲林縣警察局處的空地也將新闢「金瓜鼠樂園」公園連成一氣，未來可望成為斗六市休閒亮點。

縣長張麗善出席動土典禮，她稱讚林聖爵青出於藍更勝於藍，讓斗六市更前瞻、更有建設，現代社會少子化又高齡化，需要老幼休閒場地培養全家人的感情，相信膨鼠森林公園完工可拉抬斗六市能見度。

(中時 )