陳璽安與管麟因拍攝偶像劇《天巡者》結緣，管麟於今年二月剛成立YouTube頻道推出新節目《管我煮什麼》，陳璽安特別為管麟站台，並獻出人生第一次螢幕模仿秀，忠實劇迷都超期待「大魔王」陳璽安與「陳哲軒」管麟的雙帥合體。

兩人在節目中暢談《天巡者》拍攝趣事及印象深刻的場次，談起彼此第一印象，管麟對於陳璽安印象是秀氣斯文的他拍起動作戲身手俐落矯健，印象最深刻的是陳璽安顯露魔化真面目時的邪氣，「連我在旁邊看都深深被吸引！」

陳璽安則難忘管麟專注於劇本的認真態度，「他專注到完全不記得我們第一次碰面在哪裡，因為他都窩在角落看劇本」，接著吐槽說「其實第一次碰面是在學校」，讓管麟覺得很不好意思。

管麟在節目中以迷迭香為主題親手做了三道菜「迷迭香松阪豬」、「迷迭香炒巴黎蘑菇」、「迷迭香煎鮭魚」給陳璽安品嚐。第一次品嚐管麟的手藝，陳璽安也給予高度評價，並贈送《璽安與貓》公益明信片給管麟謝謝他的招待。管麟身為愛貓人士也二話不說直接認購10份響應公益一起幫助流浪貓，陳璽安非常感謝已認購明信片的朋友，表示認購活動會一直持續。

節目錄製是2月25日，因兩人都非常喜歡港片，暢聊到港片經典時，陳璽安也獻出人生第一次模仿秀，即興模仿了吳孟達《賭俠》的經典片段，現場工作人員都被陳璽安模仿的內容驚嚇到，因為跟螢幕形象不一樣，但真的很有趣。陳璽安表示自己最想演喜劇是深受達叔影響，沒想到錄完影隔兩天就傳來達叔過世的消息，讓他十分難過悲痛，一度考慮要將該片段拿掉，但最後決定還是將這段模仿獻給兩人的偶像達叔。

(中時 )