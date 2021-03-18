中央銀行出重手加碼打炒房，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，央行今日進一步降低房貸成數的決定也並不令人意外。目前銀行房貸年增率接近10％，已超過名目GDP的成長；房價的增幅雖有穩定跡象，但仍處於多年來高點。從金融穩定性的角度考量，加强選擇性信用管制屬於審慎措施。現有的房貸成數主要是針對第3套、第4套購房以及高價住宅，從歷史經驗評估，選擇性信用管制仍有進一步收緊的空間。

馬鐵英表示，央行今日維持基準利率不變的決定符合市場普遍預期。從總體經濟的角度來看，台灣雖然具備升息的條件，但暫且沒有升息的迫切性。由於全球經濟復甦以及半導體產業供不應求，1至2月的貿易、產出、投資相關數據均保持强勁；就業與消費的表現也持續改善。星展集團認為，台灣2021全年GDP成長率達到4％以上的機率很高，甚至有望達到5％。

物價方面，通貨膨脹風險開始升溫，不過仍處於可接受的範圍。受國際市場石油、金屬等大宗商品價格上漲的影響，CPI商品項目的年增率已經開始出現上揚跡象。不過，由於薪資成長穩定，且房價的上漲未明顯傳導至租金市場，所以CPI服務類項目的增幅有限。星展估計台灣全年通貨膨脹率仍可控制在1％左右，不至於升破2％。

馬鐵英說，未來央行升息的時間點可能取決於消費者物價CPI的增幅、美國聯準會貨幣政策正常化的時間表，以及國際資本流動與匯率走向。

(中時 )