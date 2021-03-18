陳屍路邊!制止隨地小便 男慘遭活活打死│中視新聞 20210318

屏東市前（16日）發現一名郭姓男子陳屍人行道上一動也不動，警方在現場發現打鬥痕跡與血漬，懷疑案情不單純。經調閱監視器後發現，16日凌晨時一名鄭姓男子酒後行經該處，疑似不滿郭男隨地大小便，兩人便爆發肢體衝突，鄭男不幸失手打死郭男。警方訊後依傷害致死罪將其移送法辦。

據了解，警方於16日凌晨接獲通報，指稱一名男子倒臥在屏東市某公園的人行道旁，雖緊急通知醫護人員到場急救，但該男早已無呼吸心跳，送醫仍不治。警方發現現場有打鬥痕跡，且地面留有血跡，全案朝向他殺偵辦。

警方火速調閱周邊監視器影像追查事發過程，發現在事發前，曾有一名男子從轎車走下，並走近站在人行道旁的郭姓男子，兩人疑似發生肢體接觸與衝突，接著郭男即倒臥地面斷氣。

警方在事發8小時後，以同心圓方式調閱監視器，循線逮獲一名有利嫌疑人鄭姓男子。警方初步調查後指出，鄭姓男子坦承犯行，並指稱當時酒後目擊郭姓男子隨地小便，情緒失控便下車理論，未料起口角，才在情緒失控之下，不慎將郭男打死。警方訊後依傷害致死罪將其移送法辦。

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(中時新聞網)