大陸男星鄧超和人氣女演員孫儷是演藝圈模範夫妻，兩人從香愛到結婚生子超過15年，樂於在社群平台分享生活點滴，讓粉絲看他們「相愛相殺」；日前鄧超頻炫耀孫儷好廚藝，今（18）日又曬夫妻甜蜜合照，不自覺吐露為家庭改變的真心話，粉絲看了笑歪狂勸「早睡早起身體好」。

今日早上鄧超在微博更新近況，上傳了一張他和愛妻孫儷喝咖啡的合照，兩人都戴著鴨舌帽和口罩，僅露出炯炯有神的雙眼，就能看出他們越來越相像的夫妻臉；鄧超和孫儷一早喝咖啡的約會，卻讓他偷偷說出心理話，「被孫老師和孩子調整到從晚上喝一杯變成了早上喝一杯了」，還放上哭泣的表情符號，看起來格外無奈。

鄧超今（18）日曬出夫妻甜蜜合照，不自覺吐露為家庭改變的真心話。(圖/ 摘自鄧超微博)

鄧超花式放閃也被粉絲瘋傳，還忍不住虧他，「超哥你為什麼最後是哭的表情呢，娘娘這是為你好啊，早睡早起身體好」；而不少網友則稱羨兩人好感情，「只要他們還在一起，我就依舊相信愛情」、「這對恩愛夫妻太好笑了」、「鄧超孫儷真是讓我們相信了演藝圈的愛情啊，超甜蜜的」。

大陸女演員孫儷因主演古裝電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》和《那年花開月正圓》等，讓台灣觀眾留下深刻印象，而她和男星鄧超相戀5年結婚，生下一子一女，事情家庭兩得意，令許多人稱羨。

(中時新聞網)