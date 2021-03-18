【政新鮮】陳柏惟中文不好？王淺秋譙「硬拗」

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案目前正進行二階段連署，對此資深媒體人王淺秋在中時新聞網節目《政新鮮》節目狠酸陳柏惟中文不好，被提罷免竟然說「與有榮焉」，嗆連署罷免的人是「假公民」，整天只會耍嘴皮子從不檢討自己，不斷用抹黑貼標籤的方式撕裂選民，現在已經有越來越多的台中鄉親對他們選出陳柏惟這樣的立委感到羞愧。

「如果陳柏惟繼續留在政壇，唯一的好處就是可以讓大家多點笑容」，王淺秋說，陳柏惟表決萊豬時曾放話要「1打35」，結果反被國民黨立委林為洲鎖喉制伏，然後再來解釋自己其實是去勸架的，讓人啼笑皆非，而且他身為民意代表應該要為民服務、為民喉舌，怎麼可以侮辱他的選民是弱勢、有問題的人，動不動就說提罷免的人是中共同路人，把罷免案牽扯統獨、藍綠對決議題，王淺秋認為陳之所以有這麼多不當的發言，不過就只是他嘴硬在硬拗罷了。

資深媒體人 王淺秋（攝影／范佐意）

王淺秋也提到，雖然2月時蔡英文站出來成功保住無黨籍的黃捷，但同意罷免票仍是超過了5萬票，高於她2018年當選議員得票數的好幾倍，王認為這些憤怒絕對不是投給黃捷而已，而是投給蔡英文，不滿民進黨進口萊豬、關媒體箝制言論自由等等執政作為，更何況陳柏惟當初勝選和顏寬恒只有5千票的差距，若顏的支持者都出來投票，陳柏惟罷免案過關的可能性很高。

(中時新聞網)