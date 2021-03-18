美式賣場好市多販售商品種類多，深受國人喜愛，而熟食櫃的食物更是民眾熱門討論話題。一名網友發問，他第一次到到好市多，商品琳瑯滿目令他大開眼界，逛到熟食櫃時面對眾多選擇，讓他好奇「COSTCO熟食櫃買什麼最內行的八卦？」而貼文發出後，老饕都點名2款食物，直呼超實惠。

網友今(18日)在PTT上以「COSTCO 熟食櫃怎麼買最內行」為題發文，表示前幾日和老婆、小姨子一同到好市多採購，這是他首次光顧，「第一次進到COSTCO，真的嚇到下巴都掉下來」，商品選擇多，CP值又高，逛下來讓他相當滿意。

不過走到熟食櫃時，放眼望去一排美食，選擇太多讓他難已抉擇，加上每樣都看起來相當美味，「壽司、沙拉、生魚片、烤雞、三明治、烤雞腿、烤雞翅」，由於他都沒有嘗試過，不敢輕易下手怕踩雷，於是發文詢問網友，若在好市多熟食櫃買什麼才算是內行。

貼文發出後，不少老饕都推薦烤雞、沙拉這2樣，直說真的超值，「我都買烤雞，好吃」、「烤雞跟沙拉最實惠」、「辣雞翅比較好吃」、「雞肉凱薩沙拉，超值」、「鮮蝦水果沙拉不錯」，不過也有網友持不同意見，「就是分量大，說不上超好吃」、「就都能吃，但是稱不上美味」。另外，也有網友認為，每個人各有所好，賣場商品仍會出現在架上，代表消費者認為CP值還是很高，才會願意購買。

(中時新聞網)