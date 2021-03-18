維多利亞集團董事長兼執行長邱明宏，被控偽造股東股權轉讓同意書，造成集團旗下公司合計7億多元損害，涉嫌背信、侵占、偽造文書罪；台北地檢署檢察官劉怡婷18日指揮調查局台北市調查處搜索邱明宏等人辦公室及住處等8處地點，並約談邱明宏、子女邱信嘉、邱文思共8名涉嫌人到案。

檢調約談的8人是邱明宏、邱信嘉、邱文思、 維多利亞集團旗下旭地營造董事長郭良全、前維多利亞集團及凱祺建設財務、職員謝婉秋、張桂珠、賴怡靜、陳怡婷。

檢調接獲檢舉，邱明宏於2018年3月間，與集團董事的子女邱信嘉、邱文思、集團旗下旭地營造董事長的郭良全多人，涉嫌偽造股東股權轉讓同意書，造成集團旗下凱祺建設、維多利亞建設、大無限實業、旭地營造、雲品保全等多家公司，合計共7億多元的股權損害。

此外，邱明宏等人另涉嫌侵占凱祺建設的減資資金5000萬元，還拿凱祺建設名下2筆不動產作擔保，供邱明宏獨資的天辰公司及大亮建築向銀行申貸，導致凱祺建設損失3.5億元。

(中時 )