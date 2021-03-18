鹿港三胞胎分別錄取北醫、台大和台師大。（鹿港中學提供／吳敏菁彰化傳真）

大學繁星推薦放榜，彰化縣鹿港高中三胞胎馮聖晉、馮聖軒、馮聖祐，分別錄取北醫藥學系、台大中文系與台師大地科系，三兄弟長得超像，又帥又會念書，為了拚繁星，就近念在地高中，一起錄取了名校，師生恭喜，也不禁說「可是史上最強三胞胎啊」

三兄弟說，從小到大都愛一塊兒，一起讀幼稚園、國小、國中到高中，感情非常好，同學很多人，也一直分不清誰是誰，他們都習慣了，但上了高中，決定要訓練自己的獨特性，要有自我發揮的空間，決定不要再讀同一班，「長大了，總是要訓練自己面對未來」。

三兄弟長得像，但個性還是有差異，設定自己的目標，兩位選擇自然組、一位社會組，互相打氣，成績都保持頂尖，這次繁星推薦錄取不同學校，爸媽開心極了，「沒有人落單」，兄弟們也很興奮，都上了台北學校，兄弟還是不用分得太開，仍然可以互相照應。

鹿港高中校長林宜賢表示，三兄弟住鹿港，父母都在工廠上班，家境小康，國中會考成績優秀，考量到不加重家計負擔，近讀鹿港高中，也可以節省通學時間，就讀社區高中，繁星升學相對更有空間。

鹿港高中還有對雙胞胎兄弟，陳柏榕、陳柏宇，也是從小到大更都是同班同學，這次繁星推薦，同時陳柏榕錄取長榮大學健康心理系，陳柏宇錄取長榮大學生物科技系，繼續在同一所大學裡當同學。

(中時 )