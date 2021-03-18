因應5到6月梅雨季萬不來，經濟部今天宣布斥資25億元推強化版抗旱7措施，要日增17.8萬噸水源備戰。另外，目前竹苗中嘉南等5區第二階段限水橙燈區，也考慮將目前工商業限水11％比例，再加嚴至15％，以多省下水源，預計於下周抗旱會議討論。

經濟部長王美花今天表示，現有新竹苗栗台中嘉南等水情燈號橙燈區，已對用水大戶節水11％，廠商都表示可以因應沒有問題。在跟工業區、科學園區廠商相關座談後，了解不影響其生產營運下，節水比率最多可拉高至15％。

據了解，下周召開的水情會議，就會討論竹苗中嘉南5區工業大戶限水是否從11％拉升至15％。經濟部水利署表示，至於會不會馬上實施，要看抗旱會議水情盤點決定。

另外，經濟部也投入25億元推「強化版抗旱水源措施」，總計現有桃竹幹管可從現在日供20萬噸擴增到23萬噸、多開發伏流水、淨水場周邊多挖抗旱水井，台中設緊急海淡機組、增設大型淨水措施、建築工地地下水利用、動員國軍及民間水車載運至台中，總共7項。

水利署官員說，伏流水開發選在後龍溪、大安溪、以及烏溪，台中緊急海淡機組比照新竹為1.3萬噸，主要以竹苗中橙燈地區為主，但部分措施看地方政府需要來做。這7項會在6月底前趕辦完成，可日增多16.8萬噸水源。

(中時 )