富士達保險經紀人17日於台中葳格國際會議中心舉辦「2020年度富士達保經榮譽會」頒獎典禮，表揚2020年度各地區優秀傑出同仁，共600多人盛裝出席。

本屆富士達年度榮譽會由2020全年度業績表現最佳的主管-台中九區部資深業務副總經理林昭全，再度蟬聯「會長」殊榮，而富士達同仁不畏疫情影響，入圍「MDRT」及「IDA國際龍獎」人數也再次刷新紀錄，達到200多人。

除了表揚頒獎外，活動還安排知名藝人唐從聖現場開講，分享實際長照經驗與保險觀念。會後登場的「春酒感恩晚宴」更席開百桌，宴請辛勞同仁以及一同相挺的客戶與合作夥伴，為年度盛事劃下完美句點。

「2020年度富士達保經榮譽會」在依循標準防疫流程下如期舉辦。今年典禮以「豪華郵輪」為發想，邀請所有同仁登上「富士達號」一起航向更廣闊的藍海。郵輪派對風格也讓得獎者們盡情展現自身魅力與活力，使整場典禮熱鬧有趣，毫無冷場。

本屆年度會長林昭全多次獲得競賽及榮譽會會長榮耀，仍不忘勉勵自我與同仁持續努力，許下明年要拿下「最佳區部」獎項的願望。

此外，富士達更精心安排「VIP講座」邀請藝人唐從聖蒞臨分享自身長期照顧及購買保險經驗；由於母親罹病需家人長期照顧，因此唐從聖很早就體認到保險的重要性並為家人做好完善保險規畫。幽默且實用的分享內容，深受台下同仁與貴賓熱烈讚賞。

典禮現場，富士達保經董事長廖學茂出席頒獎，恭喜所有表現傑出的得獎者，並由衷感謝全體同仁在去年疫情恐慌氛圍下，仍努力奮鬥繳出漂亮業績，讓富士達保經能夠屢創佳績。

2021年，富士達保經邁入15周年。廖學茂為此提出達成「五年內五個No.1」的願景：「保單品質第一」、「客服滿意度第一」、「業務產能第一」、「業務員平均收入業界第一」、「業務行政支援滿意度第一」。廖學茂有信心在公司良好體質基礎下，加上業務同仁勤奮努力，富士達保經必能達成目標。

今年富士達保經春酒晚宴感恩晚宴，席開百桌宴請上千位同仁與貴賓，包含長期支持各營業據點的貴賓客戶以及重要合作夥伴和產壽險公司，規模盛況空前。

廖學茂在場更宣布好消息，自己第三本新書「成功的祕道：人脈學院」即將於3/21正式發行，所有版稅將全數捐贈「張老師基金會」作為公益服務經費，邀請大家一同響應預購，一起做公益回饋社會。此外，3/28（日）、4/11（日）及4/24（六）將於台北、高雄及台中誠品舉辦新書發表簽名會。

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