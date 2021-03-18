「基一信橋」與建物僅約1.5公尺距離。（陳彩玲攝）

基隆市中心「基一信橋」將於20日凌晨拆除，但在忠一、孝三路口的天橋段與建物僅約1.5公尺距離，更有2座走道與2樓連接，市民擔心有安全疑慮，對此，工務處表示，會設置圍籬，確保民眾安危。

拆除進入倒數，許多市民經過時都會停下腳步，再多看幾眼天橋，或是用手機拍下它最後身影，市府設立的留言板，也早已寫滿道別的話，而近期有民眾反應，忠一、孝三路口旁邊有許多店家，天橋距離店家及建物相當近，擔心拆除時會有安全疑慮，盼市府能審慎施行。

對此，工務處表示，團隊與專業單位已做好安全評估，施作前會在建物上設置超過天橋高度的安全防護網，讓碎石不會噴向住家，拆除過程，會朝建物反方向敲打，讓天橋往另一處傾倒，不僅如此，會保留建物騎樓通道，民眾仍可行走，店家也能正常營運，此外，天橋上通往「天橋小館」、「速食店」的走道也會一併拆除，已向店家說明也達成共識。

「基一信橋」下還停放數台機車。（陳彩玲攝）

市府對這次拆除工程做了許多預防、宣導措施，不僅在天橋出入口掛上「天橋拆除行人請改道」標語，提醒用路人，也在各大路口擺放告示牌，宣導車輛改道行駛，但在天橋下還停放數台機車，第一分局忠二路派出所長張畯盛表示，已加強取締違停車輛，至於停放在車格的機車也需於19日下午2點半後駛離，否則予以告發拖吊。

基隆市國門廣場工程將全面啟動，市府訂於20、21日進行拆遷工程，為降低交通衝擊，改以連續48小時不斷電方式施工，預計動工後7小時內，拆除靠近國光客運臨時站的第一跨距天橋橋體，天亮後便可恢復國光客運前，以及火車站南站前交通。

(中時 )