Cheers雜誌舉辦「大學辦學績效成長」調查，由全國127所大專院校校長互評推薦辦學績優大學，正修科大5度蟬聯Top20，校長龔瑞璋18日領獎表示，榮獲優異成績是全校師生及校友共同努力的結果，期許不因此自滿，未來還需精益求精。

Cheers雜誌從2015年開始，連續7年舉辦「大學辦學績效成長」調查，在147所大專院校中，今年共有127所學校參與，回收率高達86.4％。

Cheers雜誌18日舉行「2021 大學辦學績效成長 Top20」調查發表暨頒獎典禮，正修科大榜上有名，正修科大表示，此次進入大學辦學績效卓越TOP20主要是工具機產學研發能量與特色獲青睞。

教育部特斥資5150萬在正修校園設置「CNC工具機切削應用產業菁英訓練示範基地」，為全國唯一整合工具機組裝、調校、切削應用、產品品質控制及遠端加工資訊監控的先進製造示範工場，包括有車銑複合五軸工具機、臥式五軸工具機、大型立式五軸工具機、五軸加減法複合工具機智能化等設備。

造價1500萬的「五軸加減法複合工具機」，整合線上掃描、金屬粉末3D列印、線上量測、雷射熱處理在CNC五軸工具機，展現尖端發展技術，智能與複合化生產系統軟體，在最少人為干預下，可修復重建國防航太產業葉片，並對積層全新產品高值化元件進行修復。

造價900萬的「臥式五軸工具機」，適用航太離心葉輪、整體式葉輪、發動機機匣等圓胖大型產品，車銑複合五軸工具機適用於航太離心葉輪、特殊葉片、引擎件等具長圓柱形特徵的加工。

正修科大不論在產學合作、系所評鑑、師資培育等都有相當優異的表現，校長龔瑞璋說，這須靠全體師生及校友群策群力，才能有如此成效。

(中時 )