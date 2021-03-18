金曲歌王陶喆近來忙創作、籌備新歌，日前卻突然發現右手小指開始紅腫，17日更秀出右手腫脹的小指，看起來似乎腫成快2倍大，也導致他彈吉他、彈琴等樂器時，感到十分不適，加上他前天要與國外同事開視訊會議時，又驚覺牙齒抽痛，一周內連續發現身體出狀況，趕緊赴醫院就診治療。

陶喆的經紀人楊濮僕表示陶喆因為很認真防疫勤洗手，豈料太頻繁洗手，也沒注意手指有小傷口，不慎感染就變紅腫，就醫後，醫生有開藥，目前無大礙，為了安全起見，他也去驗血檢查，正等報告出爐。

陶喆熱愛音樂，每天都彈吉他、彈琴等，近年來固定每周四都會在臉書、YT及微博等上片，親力親為拍攝、企劃多種不同主題的Vlog，獲得好評，但他近日的手指紅腫狀況，會影響彈吉他姿勢、角度，因此他近期的創作音樂、影片錄製等工作皆先喊卡，讓他好好休息，至於其他平面拍攝工作，一切照常。

陶喆與老婆Penny婚後育有2歲兒子「BonBon」，一家三口日前一起赴台中遊玩、逛博物館，陶喆開心曬出抱著兒子可愛照片，幸福：「春天來了，帶著小Bonbon出來逛逛。」陶喆很保護兒子，不太讓兒子可愛臉龐曝光，不過他大方分享兒子現在模樣，竟然跟他4、5歲時幾乎一模一樣，因為陶喆先前無意間看到自己幼時與父母一起拍攝照片，陶喆驚訝：「我那時候跟BonBon長好像。」老婆Penny笑說：「他們是雙胞胎。」陶喆、老婆很疼愛兒子，仍想再拼第二胎，夫妻倆持續努力中。

陶喆右手突然紅腫。（摘自臉書）

陶喆日前與老婆、兒子一起去台中旅行。（摘自臉書）

(中時 )