富商翁茂鍾牽扯到多名檢警調、法官以及官員涉嫌與其不當往來，立法院18日邀請司法院、法務部、警政署、調查局等單位針對翁茂鍾案進行報告。警政署在報告中指出，已完成相關行政調查，會將全案移請地檢署續查，由檢方認定是否有不法之處，對此，警政署副署長劉柏良表示，若能加速事實的澄清，他也樂觀其成。

警政署副署長劉柏良、警政委員周幼偉因曾經買股遭到調查，但因年代久遠，當時金融機構的資料已不復存在，政風室要調取其他相關資料，也因非司法機關窒礙難行，因此，警政署將全案移請檢察機關續查，並非將兩官警函送，至於飲宴及餽贈部分，警政署認為難有違反公務員廉政倫理規範之處，所以無從依規定議處。

劉柏良表示，他自從1月16日返署服務後，即配合調查，並已自行到相關金融機構調資金明細，提供政風室參考，今天看到報導，始知調查單位調閱資料受阻，若由地檢署接續調查，能加速事實的澄清，他個人也樂觀其成。

(中時 )