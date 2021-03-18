央行今天再次出手加碼打炒房，祭出第二波房市管制，央行總裁楊金龍點出背後2關鍵，一是銀行不動產貸款增幅仍大，二是避免過多信用資源流向不動產市場，並進一步控管金融機構不動產授信風險。

央行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，將自今年3月19日起實施，主要有三大修正重點，而且對於公司法人出重拳；第一項措施就是公司法人購置住宅貸款最高成數一律為4成。

其次，調整自然人購置住宅貸款規範，其中第3戶購屋貸款最高成數由6成降至5.5成，並新增第4戶以上購屋貸款最高成數由6成降至5成。

此外，購置高價住宅貸款最高成數由6成降至5.5成，並新增第4戶（指名下已有3戶房貸者）以上的高價住宅貸款最高成數由6成降至4成。

第三，新增工業區閒置土地抵押貸款規範措施，限制最高貸款成數5.5成。

央行這次打炒房措施強化對公司法人、自然人多屋族及購買豪宅的限制，其中公司法人部分，主因是法人囤房及短期交易明顯。

央行引用內政部資料指出，109年底全國法人擁有4 戶以上住宅者占擁有住宅法人的11.96%，且合計擁有住宅數占整體法人擁有數的73.55%，比率甚高；此外，法人短期交易頻繁，非不動產及營建工程業法人持有1年內即出售住宅的比率高達54.51%。

至於自然人多屋族，央行認為，借款人持有多戶房貸、擴大財務槓桿比率，不利銀行授信風險控管，因此對多戶房貸成數採差別管理。

豪宅部分，央行也發現，109年本國銀行辦理高價住宅貸款撥款戶數及金額均較108年增加；但高價住宅價格高，易產生帶動周邊房價的外溢效應。

央行直言，當房市景氣反轉，高價住宅價格下跌時，高價住宅貸款的風險也比較高；基於加強銀行不動產授信風險控管，調降自然人購置高價住宅貸款最高成數由6成降至5.5成，並新增第4戶以上的高價住宅貸款最高成數由6成降至4成。

(中央社)