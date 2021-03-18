大陸發布「農林22條」措施，行政院今說，相對於棍子，這是22項蘿蔔，「會不會是包著糖衣的毒藥，會不會有包藏禍心的可能」，大家要警覺。

針對「農林22條」措施，羅秉成說，國人一定要了解，台灣的農產品質優良，尤其在近年努力下，沒有把雞蛋放在同一個籃子裡，積極拓展各種外銷管道，降低對單一國家依賴，所以台灣的蜜棗可以銷韓國、鳳梨可以進軍東京奧運。但前陣子大陸片面說台灣鳳梨有問題，但事實上，99％都沒有問題，連最嚴格的日本都能通過，大陸卻此理由暫時停止進口，「這就是給你棍子，而現在好像要給你蘿蔔」。

羅秉成並說，這是大陸單方面操作的兩面手法，國人應該可以看得很清楚。農委會昨已說明，這是新瓶裝舊酒，實際上是「名為惠台，實為利中」，因為大陸農業在秋行軍蟲肆虐、非洲豬瘟的為害下也很困難；他表示，相關措施名為惠台，「會不會是包著糖衣的毒藥，會不會有包藏禍心的可能，大家要警覺」，不要說前面先給你教訓，單向的農產品禁止進口，現在又回頭「給你22項蘿蔔」，請你來投資、開發，國人不要掉以輕心，一定要提高警覺。

(中時 )