2021全英羽球公開賽已經開打，印尼羽球隊已經有選手通過首輪考驗、晉級下一輪，不過因為前往英國的同班機有乘客確診新冠肺炎，在英國政府的防疫規定下，印尼羽球隊必須全面退賽隔離檢疫。

全英羽球公開賽官方今天發表聲明稿，表示：「按照英國政府的新冠肺炎防疫規定，印尼羽球隊全員必須從搭乘航班那天起算進行10天隔離，因此所有印尼羽球選手目前無法繼續參加全英羽球公開賽，必須退賽。」目前全英羽球公開賽的籤表，印尼選手已經都被記上退賽，下一輪對手不戰晉級。

今年全英羽球公開賽困難重重，昨天開打首日就因為幾個尚未確定的確診病例，導致比賽延誤了5個小時，所幸最後所有檢驗結果都是陰性，印尼男單好手克里斯提（Jonatan Christie）及男雙世界第1吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）首輪獲勝，目前都必須退賽。

全英羽球公開賽是去年世界羽聯BWF宣布暫時停賽前的最後一場賽事，台灣世界球后戴資穎當時奪冠，由於今年的全英賽並未列入東京奧運積分賽，加上歐洲新冠肺炎疫情也不容輕視，因此中華羽球隊今年並未有選手參加這項歷史悠久、被譽為「羽球界溫布頓」的知名賽事。

(中時 )