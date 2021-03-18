央行打炒房，18日再度使出殺手鐧！繼去年12月祭出四大打炒房和縮減建商購地貸款措施之後，三個月後，再度宣布第二波打炒房措施，限縮第4戶以上貸款至5成，再度為房市投下一顆震撼彈。中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長楊玉全18日表示，央行突擊式出手打擊購買端，以及房地合一稅不斷加碼，加上工料雙漲的壓力，「建築業已經成為艱困行業！」

18日央行再度出手壓抑房市投機炒作風潮，宣布公司法人購置住宅貸款最高成數一率4成；自然人第3戶購屋貸款最高成數從6成降至5.5成，並新增第4戶以上購屋貸款最高成數由6成降至5成；買豪宅的成數降至5.5成，並新增第4戶以上的人買豪宅貸款成數上限從6成降至4成；新增工業區閒置土地抵押貸款最高貸款5.5成。

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全今天表示，政府聯手打房，一波接一波，已經不僅嚴重影響建築業經營及生存環境，包括整個周邊相關產業、員工就業，都跟著變成祭品。

楊玉全表示，建築業目前面臨稅重、原物料上漲、工人難找、土地整合困難，再加上央行突擊式出手打擊購買端，以及房地合一稅不斷加碼，建築業已經成為艱困行業。政府是不是不把我們當做經濟生產鏈的一環？

(工商 )