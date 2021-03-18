邵雨薇大小螢幕作品不斷，日前在嘉義趕拍電影《衝吧！周大隆》，和賀軍翔主演《天巡者》圓滿完結，20日起與禾浩辰主演懸疑燒腦影集《預知未來》將播出。她日前在個人數位雜誌《Venus》上分享30歲後心情點滴，獲ELLE國際中文版邀稿，正式進駐雜誌專欄版面，除了本身雜誌外加專欄作者，讓邵雨薇深感「文字截稿地獄」。

3月號《Venus》主旨「與每一個自己對談的時間」，邵雨薇這回挑戰電影《黑天鵝》，從服裝、妝容完整復刻，盼以角色出發，用文字、照片闡述和自己和解的過程，拍攝場地也獲得「聲音的建築展」贊助包場8小時，透過光影加持，讓白天鵝更加純粹、黑天鵝更增詭譎。邵雨薇自認「100分舞癡」，為了呈現芭蕾舞姿，近期狂看YouTube影片、上網蒐集上百張照片，拍攝當天一一模擬。

邵雨薇先前趕在台北時裝周結束前，欣賞設計師BOB JIAN大秀，她也親自挑選服裝，混搭設計師BOB JIAN的紫色男裝、設計師林薇的立體馬甲及孫芸芸自創品牌yen yen sun的耳環手飾，足蹬17公分高的靴款，變身「180公分高」帥氣「薇哥」，除了呈現男裝女穿造型，邵雨薇也盼用在地品牌，打造台北時裝周的全新風貌。邵雨薇4月30日於華山Lecgy舉辦「時光暫停」個人演唱會，將密集彩排完美演出。

邵雨薇化身白天鵝展現芭蕾舞姿。（多曼尼提供）

邵雨薇復刻電影《黑天鵝》，展現優美舞姿。（多曼尼提供）

邵雨薇赴台北時裝周，欣賞設計師BOB JIAN大秀。（多曼尼提供）

(中時 )