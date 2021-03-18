馬祖防衛指揮部南竿守備大隊，今（18日）上午9時許，一輛CM-21裝甲車行經中央大道近勝天公園路口時，不慎擦撞邊坡翻覆，導致車上5名官兵擦傷，連江縣消防局表示，受傷官兵傷勢輕微，自行前往連江署立醫院就醫，隨後已經全部返回營區。

據當地民眾表示，上午看到有大型吊車開上山，後來從群組裡才知原來是有裝甲車翻覆。現場中午前就已經恢復原狀。

(中時新聞網)