現場曝光 馬祖裝甲車翻車 履帶朝天5官兵輕傷送醫 19:072021/03/18 中時新聞網 張達智 、中時、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 現場曝光 馬祖裝甲車翻車履帶朝天 5官兵輕傷送醫(圖/讀者提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬祖防衛指揮部南竿守備大隊，今（18日）上午9時許，一輛CM-21裝甲車行經中央大道近勝天公園路口時，不慎擦撞邊坡翻覆，導致車上5名官兵擦傷，連江縣消防局表示，受傷官兵傷勢輕微，自行前往連江署立醫院就醫，隨後已經全部返回營區。 據當地民眾表示，上午看到有大型吊車開上山，後來從群組裡才知原來是有裝甲車翻覆。現場中午前就已經恢復原狀。 探索夢號揭2021年跳島遊 3天2夜海上婚紗10萬有找 彰化大停電 22萬戶、兩大工業區都慘了 (中時新聞網) #翻覆 #CM #21 #裝甲車 #傷勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自來水公司申請道路挖掘 芬園彰南路預拌混泥土車翻覆 16:382021/03/18 社會 21國緩打AZ疫苗 陳時中：召集專家、仍會施打 17:132021/03/16 生活 台積今除息 指數將蒸發21點 04:102021/03/17 證券．權證 台南13人改名鮭魚 戶政人員也傻眼 17:372021/03/17 寶島 別改名吃鮭魚了 饗賓高雄秒開三店特色一次看 17:402021/03/17 生活 陳其邁：高雄形成最完整的半導體產業聚落 09:272021/03/17 區域情報-高雄 《國際社會》倒數計時 大東京緊急狀態21日將解禁 11:592021/03/18 財經 拜登野心計畫踢鐵板 美21州聯手怒告：恐損失數百萬美元 14:262021/03/18 國際 台積除息2.5元 加權指數少21點 04:102021/03/17 財經焦點 Touch Taiwan 4／21起虛實整合展並行 15:322021/03/17 財經 蘇花公路又出事 小客車自撞護欄翻覆 18:162021/03/17 社會 社會熱門新聞 當場抄出十餘萬現金 屏東刑大偵二隊長收賄被逮 - 社會 現場曝光 馬祖裝甲車翻車 履帶朝天5官兵輕傷送醫 - 社會 獨／台中獨居男陳屍家中一個月 命案清理師爆警察破門狂嘔吐 - 社會 驚悚！台中男當街遭斷掌 員警街頭「找手」 - 社會 【蘇花車禍】3分鐘行車紀錄曝光 遊覽車原速度不快 過彎瞬間撞山 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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