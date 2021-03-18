國民黨黨主席改選預定將在今年的7月舉行，已回復黨籍的中廣董事長趙少康與黨內多位大咖都有意願參選，但目前真正表態參選且有資格者僅為現任主席江啟臣，然黨內卻對選舉流程、人選卻是流言不斷、淪為放話大戰。對此，資深媒體人韋安認為在這場亂局和變局之中，有2件事值得大家觀察，第一，如果最後是「朱江對決」，誰贏？第二、前高雄市長韓國瑜最後會不會也投入戰局。

韋安18日投書《Nownews新聞網》，並將部分內容轉貼在個人臉書，談及2月下旬，一份由《美麗島電子報》公佈，「誰最適合擔任下一屆總統？」的民調。結果顯示，有21.1%民眾支持賴清德，侯友宜為19.1%，桃園市長鄭文燦 10.1%，臺北市長柯文哲9.8%，前國民黨主席朱立倫8.7%，中廣董事長趙少康6.1%。

「若最後是「朱江對決」，誰贏？」《美麗島電子報》董事長吳子嘉回稱「朱穩贏」。韋安坦言，若把朱立倫和江啟臣經歷相較，朱立倫曾任立委，桃園縣、新北市，各兩任縣市長。行政院副院長，國民黨主席。是藍營刻意培養的「接班人」，累積了長期的政治能量。但個性保守，欠缺魄力，只敢打百分百有把握的戰爭。而江啟臣曾任行政院新聞局長，3屆立委，國民黨黨主席至今1年多。江在國民黨最危難的時刻，跳出來救黨，有年輕本土的形象，但強烈改革的企圖，都引發黨內紛爭，未有具體結果。

韋安強調，若趙少康不選，韓是可能出來的，據他瞭解，韓到底會不會出來選，應該在4月初，有明確信號。他也坦言，國民黨主席選舉充滿亂局和變局，什麼樣的結果，都不會讓人意外。

國民黨主席選舉的亂局和變局，誰是黑馬？ 韋安... 由韋安發佈於 2021年3月17日 星期三

(中時新聞網)