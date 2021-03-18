打炒房的房地合一稅2.0尚未修法，實施日期無法確定，央行理監事會今(18)日再出手祭出第2波信用管制措施，降低持有多戶的自然人、法人的貸款成數，房仲分析，這種針對法人購屋以及自然人第3戶的貸款緊縮，主要對大型投資客以及置產客比較有影響，政府宣示打炒房的意味濃厚，短時間內應該可以暫緩投資客置產意願，讓整體氛圍降溫。

央行表示，由於法人囤房及短期交易較為明顯，因此將公司法人購置住宅貸款最高成數一律限制為4成，自然人第3戶貸款成數由6成降為5.5成，第4戶以上購屋貸款最高成數由6成降為5成，而豪宅貸款也從6成降至5.5成，若已有3戶房貸者則是4成，都無寬限期。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，針對法人購屋和自然人第3戶以上的貸款成數緊縮，影響層面主要還是針對置產客，雖然未必是下重手，但也不是毫髮無傷，尤其央行、行政院連環出拳，都在在宣示政府打房的決心，雙雙掐住多屋族的口袋，已讓整體氛圍降溫，短時間內的置產意願應該會暫緩。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，央行信用管制加碼打房，針對自然人、法人貸款成數、豪宅貸款成數，以及新增工業區閒置土地貸款成數為5.5成等四大措施，推測可能是因為日前行政院推房地合一稅2.0版修法後，全台各地預售屋依然出現熱銷、一日完銷等等訊息，台南更有預售案在沒有特別操作行銷下開案，就掀起千人搶房熱潮有關，而限制貸款成數的做法，對大型投資客比較有影響，至於一般民眾在買到第3戶、第4戶的時候，銀行對貸款成數本來就會降低，投資客的資金壓力本來就會比較大，而豪宅算特殊產品，銀行本來就會做管控，影響應該不會太大。

(中時新聞網)