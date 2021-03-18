58歲美國男星鮑勃奧登科克（Bob Odenkirk）以《絕命律師》爆紅，他主演動作片《無名弒》堪稱「地表最強老爸」，為女兒挺身而出，暴打歹徒。鮑勃奧登科克說：「我一直都很喜歡看成龍的電影，大家都知道他都是親自上陣演出每一場高難度的特技動作戲份，他完全不用特技替身，也不會使用節奏快速的剪接手法偷步，這就是我從一開始就要達到的目標。」

鮑勃奧登科克為了真實演出前軍方職業殺手角色，接受了最嚴格的訓練，他說：「我花了長達2年的時間，接受業界最頂尖的特技動作團隊的嚴格訓練，也就是大衛雷奇的特技動作團隊，我更是接受了特技動作圈的傳奇人物丹尼爾柏恩哈特的訓練。我對這一段長期的嚴格訓練真的是又愛又恨。丹尼爾柏恩哈特展現出超人的耐性，不斷重複帶領我練習最基本的動作，而且總是會積極地鼓勵我，探試我的體能到底能夠發揮到什麼極限。」

《無名弒》一場在公車上的打鬥戲份是整部電影的轉捩點，那不只是全片第一場動作戲份，而且是我們第一次看到哈奇轉變成以前的他，並且看到他展現出深藏不露的非凡身手。「雖然哈奇的身手有點生疏，但是看到他轉變成一個身手矯健、超級暴力的超狂大叔，還是會讓人感到非常震驚。」電影《無名弒》下月1日在台上映。

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(中時 )