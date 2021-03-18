2017年流浪犬貓零撲殺政策上路，屏東縣收容中心始終呈現滿編狀態，為提高浪孩認養率，屏東縣政府啟動「微笑浪浪中途小棧」計畫，嘗試與店家合作，透過短暫飼養，在店內與客人互動下，能為牠們媒合主人、找到一個永久遮風避雨的家。

計畫發想來自屏東縣議員陳揚，他說，自己長期關注流浪動物收容問題，發現中北部皆有類似「浪浪別哭」等協助認養機構，就是透過店家幫忙照顧，藉此提高認養率。

屏縣府動保科承辦員陳怡安不諱言，由於收容中心呈現滿編，裡頭多是高齡且具有攻擊性浪孩，幾乎無法完成送養，只能在中心內老死；另外每天都有近十隻幼齡犬貓通報，以前就是結紮後原放，但若能找到能見度高的中繼站，或許更有機會幫牠們找到新家。

為此，今年初邀請縣內餐飲業者、寵物旅館等民營店家，舉辦說明會，陳怡安強調，包括捕抓、節育、醫療等事前階段，接續飼料與生活用品，都由縣府負擔，業者只要幫助短期飼養工作。

目前共有5處店家表明擔任中繼站意願，早午餐店家鍾茗惠說，本身就喜歡寵物，且一直關注浪孩領養問題，因此評估店內空間合適問題後，就決定加入中繼站行列，希望藉由寵物與客人互動過程，能產生好感，就是提供一個尋找家的管道，也讓餐飲業有更多可能。

首次暫養的浪犬叫「牛奶糖」，鍾茗惠說，剛開始來牠還有些害羞，都躲在角落觀察，隔了一天就很大方在店內走動，還會跟客人互動，相信很快就能傳出好消息，不過想到這裡，除了感動、當然也會捨不得，也希望有更多店家響應，一起加入協助領養行列。

(中時 )