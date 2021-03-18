為了避免上市公司「借殼上市」，證交所針對經營權異動且營業範圍有重大變更，要停止買賣半年，若未改善將下市，為了讓上市公司更明確遵循，決定修改相關文字內容，證交所副總陳麗卿表示，此次只是文字修改，語意都沒有變，且執行都一樣。

證交所去年11月25日已針對鈞泰因「經營權異動且營業範圍變更」，而遭到停止買賣至今。若半年後沒有調整將面臨下市。

證交所指出，針對證交所營業細則第50條第一項第14款及第50條之三第一項第11款規定之認定標準（即俗稱之借殼條款），為避免實務運作上產生疑義，此次修正相關條文明確定義「經營權異動前後一定期間有營業範圍重大變更」，是指上市公司經營權異動前已檢送之最近年度或最近期財務報告，或經營權異動後檢送之八期財務報告期間內任一期財務報告，有該項所列各款情事即屬之，俾利上市公司遵循。

證交所表示示，另外也同步更新相關問答集並置於證交所官網「國內業務宣導網站」（https://dsp.twse.com.tw/），以利上市公司或投資人查詢。

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