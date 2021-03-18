中國信託人才招募壓軸活動19日登場！中信金控指出，金控在2021年2月啟動線上徵才博覽會，累計互動人次突破百萬，19日晚間7時迎來系列最終場「中信MA甄選大補帖」，邀請中國信託金控總經理吳一揆、子公司中國信託商業銀行總經理陳佳文及台灣人壽保險公司總經理莊中慶，共同分享金控整體策略、子公司發展藍圖、人才需求特質等面試必考題。

每年爆滿的「儲備幹部MA總部說明會」因疫情關係改以網路直播形式舉行，自3月3日起一連直播4場，最終場「中信MA甄選大補帖」活動中，吳一揆、陳佳文、莊中慶三位總經理將傳授甄選秘笈，更安排3位尚在培訓階段的MA學長姊，分享產業資訊收集訣竅、面試技巧，以及如何準備專業簡報等攻略，播出時招募團隊也將提供線上即時諮詢，歡迎今年有意願挑戰MA甄選的求職者上線參與。

中信金控指出，人才招募計畫不斷進化，今年活動開跑前首次調查求職者最感興趣的內容，近2,000份問卷顯示，30％求職者希望由培訓中MA分享實際工作與輪調內容、25％求職者希望了解各組MA需求特質、18％則希望能學習錄取者的甄選準備經驗。

因此線上說明會集結九大招募組別的MA經驗分享，並開放直播聊天室，為求職者逐一解惑，系列說明會至今出席人數已破千人，是往年傳統實體說明會參與人數的三倍，更有來自美國、歐洲、新加坡等地的海外求職者跨越地區限制踴躍參與。

中信金控指出，隨著金融產業脈動求新求變，中信金控今年一共推出MA、僑外人才、法金信用分析人員、科技金融人才、暑期實習等五大招募計畫，搭配8場直播、12支影片、專訪文章、社群貼文，懶人包與時下正夯的Podcast分享。除了多元線上宣傳，中信金控也深入校園，前進臺灣大學、政治大學等學校，舉辦4場實體校園說明會，由主管及MA學長姊分享自身職涯經驗，場場報名秒殺。加上線上宣傳參與人次，近兩個月以來互動人次累計突破百萬，求職者對中信金控人才招募活動迴響熱烈。

中信金控MA計畫迄今邁入第18屆，今年開放九大組別，預計招募逾50人，歡迎積極主動、有跨界思考特質、中英文流利或通曉日語或東南亞語系人才前來挑戰。收件截止日為2021年3月24日。

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