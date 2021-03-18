全台最大地主台灣農林（2913）18日董事會通過2020年度財報，本業營收在後疫情國旅風潮帶動下來到3.12億年增4.3％，且下半年賣出部分非開發畸零地業外利益挹注，全年虧損大減至0.17億元，每股虧損降至0.02元，不分派股利。

法人分析，2021年後疫情時代國旅風潮持續，全台包括日月潭等休閒農場均維持穩定成長，2月營收年增41.87％，加上老埤農場機械茶場產能挹注，全年有望轉盈。

農林因疫情延遲老埤農場去年產能稼動時程，預計今年第一季可正式量產，估2021年產能可達650噸茶葉，至於閒置資產台北車站前的大亞三個樓層資產已規劃美食街，預計9月可望開幕。

農林表示，老埤農場、茶廠雖已完工，唯製造設備因瓦斯管線延宕，導致建置延遲至今年才能稼動，以去年全台六大休閒事業銷售茶葉量 僅約300噸，所以透過處分部分難以開發的土地來彌補虧損，據此大幅減少虧損，從前一年虧損1.46億降至0.17億元，相對每股虧損亦從0.18元降至0.02元。

今年延續國旅熱潮，農林包括熊空、大溪等休閒事業皆有長足增長，包括中台灣日月老茶廠、鹿蒿咖啡今年前2月入館人潮大增，更成為網紅打卡景點，且接續苗栗銅鑼、大溪等茶廠亦將改裝擴大，南投則準備申請牧場新事業，預估休閒事業業績將成今年營收成長動能。

(工商 )