新北市府副發言人戴湘儀繼上一集「市長好忙，我陪你莎時間」與台北市副發言人學姊黃瀞瑩PK廚藝後，這一次則與雲門舞蹈教室老師胡安瑤，在新北市淡水的雲門劇場，體驗戶外現代舞。

在胡安瑤的指導下漸入佳境，兩人也在戶外舞出一段絕美的舞蹈。

新北市府副發言人戴湘儀繼上一集「市長好忙，我陪你莎時間」與台北市副發言人學姊黃瀞瑩PK廚藝後，這一次則與雲門舞集舞蹈教室老師胡安瑤，在新北市淡水的雲門劇場，體驗戶外現代舞。一開始面對舞蹈，肢體還有些不協調，在胡安瑤的指導下漸入佳境，兩人也在戶外舞出一段絕美的舞蹈。

在能遠眺淡水河的雲門劇場大平台上，安安老師在戶外逐步指導莎莎如何動身體，讓初學者的莎莎勇敢跨出第一步。雖然很多動作有些生澀，但在老師的帶領之下，順利完成任務，並一同舞出一段仙氣十足的律動，同時，安安老師也為節目，帶來一段即興演出，老師隨著音樂輕盈起舞，將身體融入音樂中，自然地擺動，透過如行雲流水般的律動，吐納之間與自我對話，人景合一。

「動身體沒有標準答案」，安安老師在訪談中告訴大家，莎莎也坦言，無論是舞蹈還是律動，首要克服的就是恐懼感，在體驗的過程中，其實只要跨出第一步，身體就自然而然會獲得力量，莎莎也推薦大家，在戶外學跳舞這件事很特別，淡水的自然風光這麼美，也歡迎所有人都能來動動身體。安安老師同時也分享了，舞蹈帶給他的正能量，從舞蹈找到成就感， 「其實我們都不會完美，但完美卻是我們可以嚮往的」，動身體帶給我們的遠過於肢體的打開和放鬆，也給我們勇氣，讓我們更自由地去追求更好的自己。

戴湘儀說，「市長好忙，我陪你莎時間！」節目會誕生，是因為侯市長平時專心市政，能讓他親自參與社群節目的時間有限，既然過去在媒體工作，何不自己去挖掘新北市，節目以訪談新北市各行各業年輕族群為主軸，帶出新北景點，像是插畫家、演員、獨立樂團等等，共同描繪出一個意想不到新北市。精彩完整版：https：／／www.youtube.com／watch？v=rYgPVH9RCNs

(中時 )