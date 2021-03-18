桃園市野鳥學會首度和學童合作，共彩繪88隻假小燕鷗。（賴佑維攝）

桃園沿海是二級保育類小燕鷗最大繁殖地，去年超過60巢繁殖成功。桃園市野鳥學會今年首度帶領學童彩繪假鳥，將在4月中前放置到適合棲地，並除草整地、鋪設礫石灘，協助小燕鷗挑選適當繁殖地點。

鳥會總幹事范卓昭表示，小燕鷗飛行經過桃園沿海時，看到假鳥會誤以為是同伴，會降落在放置假鳥的地方。因此鳥會成員會提前在小燕鷗4月中來台以前，把假鳥放置在適合的棲地，避免小燕鷗降落到人類密集活動的區塊，導致無法順利繁殖。

桃園以竹圍漁港北側、許厝港復育區及大潭第三天然氣接收站腹地，都是小燕鷗適合的繁殖地點。因大潭第三天然氣接收站腹地是小燕鷗繁殖地點之一，范卓昭說，已經和中油協商，中油也願意另擇其他適合地點，提供鳥會放置假鳥，給小燕鷗繁殖用。

她說，去年竹圍漁港的小燕鷗有37巢繁殖成功、大潭29巢、許厝港復育區2巢。不過竹圍漁港及大潭陸續有工程在進行，擔心干擾嚴重，未來也有很多不確定性，因此鳥會與桃園市海岸管理處去年開始，積極布局許厝港。

鳥會今年首度和學童合作，共彩繪88隻假小燕鷗，范卓昭說，事先請鳥會成員協助用水泥製作假小燕鷗的模型，再請學生彩繪。她說，小燕鷗特色明顯，如黑嘴尖、黃嘴巴、白額頭、黑頭頂、灰翅膀、黑色初級飛羽。學生彩繪過程更認識小燕鷗，也嚷著未來要到海邊實際觀賞小燕鷗模樣。

(中時 )