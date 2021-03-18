台灣和帛琉的旅遊泡泡確定於4月1日上路，指揮中心設下幾項原則，包括團進團出、與當地住民區隔、定點接駁等。至於為什麼政府要推動台帛旅遊泡泡，國民黨台北市議員徐巧芯昨(17日)在政論節目中分析，這是有特殊原因的，除了幫助帛琉之外，因各國開始打疫苗了，如果現在沒有先開放的話，未來別人就會說其他日韓、美國開放旅遊鬆綁，為什麼台灣沒有，到時候政府就可說「有，我們超前部署」。

至於旅遊泡泡原則包括團進團出、與當地住民區隔為原則預先選定旅遊路線、全程定點接駁、旅客僅限入住安全防疫相關認證旅館、餐廳用餐需有防疫規畫等。旅客也必須6個月內沒有出入國史，近2個月沒有居家檢疫、隔離及自主健康管理情形等，並在出發前和回國後接受採檢。

關於台灣與帛琉旅遊泡泡即將啟動，徐巧芯17日在政論節目《少康戰情室》中談到，覺得這一次為什麼要推台灣跟帛琉的泡泡，「我覺得有特殊原因的，除了幫助帛琉之外，因為其實各國都開始打疫苗了，然後施打的速度都滿快的，所以再過不久就可以看到各國開始有一些經濟或是旅遊的鬆綁，所以到時候台灣還是只拿到少少疫苗的話，我們其實跟不上別人的這一些開放旅遊跟經濟活動的速度」。

另外，徐巧芯認為，如果你沒有先開放一個什麼東西的話，到時候別人就會質疑，你看其他日韓、美國等國家都開放旅遊鬆綁，為什麼台灣都沒有，到時候政府就可以跟你說「有，我們超前部署，一開始我們很棒，已經做了台灣跟帛琉的旅遊泡泡，不要說我們沒做」；因此，徐巧芯說，「所以我個人覺得有一個很主要的一個政治理由是這樣，就是做一個超前部署，以防後面別人都開放，然後沒有我們的時候，台灣的民意又會有所反彈」。

(中時新聞網)