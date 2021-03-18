外交部今天舉行「台法防疫物資捐贈儀式」，由政務次長曾厚仁代表主持，邀請桃園市長鄭文燦及法國在台協會主任公孫孟（Jean-François CASABONNE-MASONNAVE）與會。捐贈儀式另有法國柯爾瑪市長Eric Straumann、法國南部紅十字會代表Jean-Pierre Esterni、我國駐法國代表吳志中及駐普羅旺斯辦事處長辛繼志等人視訊參與。

曾厚仁致詞時肯定台法公、私部門在各領域的密切合作，並列舉重要發展，例如去年底我國在南法普羅旺斯新設辦事處、法國政府及國會均堅定支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。此外，我國人對法國文化及語言的興趣不斷提升，台法雙方人文交流來往日益密切。曾次長指出，看到歐洲疫情蔓延，台灣希望能盡力提供協助，我方捐贈的物資將分別送到法國柯爾瑪市（Colmar）及法南紅十字會，協助當地醫護人員抗疫，極具意義。

桃園市長鄭文燦表示，法國為世界帶來民主、科技及美食，台灣則擁有亞洲最有活力的民主、多元文化與進步價值；由於桃園是口罩國家隊的基地，與法國也有姊妹市、姊妹校及產業等緊密合作，因此希望藉著捐贈更深化台法彼此的友誼。

法國在台協會主任公孫孟則強調，台灣是法國的優質夥伴，危機正是展現團結與互助的時刻，法方感謝台灣公、私部門的好朋友以實際行動提供協助，展現台法真誠的互助情誼。

本次經由外交部、法國在台協會及桃園市政府的居間協調，以及我國駐法國代表處及駐普羅旺斯辦事處的聯繫，促成桃園東野精機公司捐贈口罩、中聯環境生技公司及新廣業公司捐贈消毒噴霧及CPAP鼻罩；此外，在台灣的法商包括意法半導體台灣分公司、家樂福、亞東氣體及克蘭詩等公司贊助相關運費。

(中時 )