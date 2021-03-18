振樺電（8114）董事會18日通過去年財報及盈餘分派案，去年稅後淨利1.23億元，EPS 1.65元，擬配發1.5元現金股利，配發率近91％，隱含殖利率1.74％，今年可望因POS品牌、Kiosk及IPC三事業回溫帶動，營運重返成長軌道。

振樺電去年受全球疫情與封城影響，終端客戶營運與資本支出計畫大幅停擺，導致全年營收年減17％，毛利率、營益率分別下滑至32.5％及5.8％，EPS 1.65元，較前一年度的6.13元大幅縮水。

振樺電指出，2020年獲利表現因未達規模經濟而承受壓力，但從去年第四季起，全球各地逐步適應疫情發展下的新常態，終端營運漸進回歸，集團接單動能也顯著轉強。

包括POS部分已揮別封城影響，全球品牌通路動能持續回溫，可望重回健康水位，另也成功拿下三家名列全球零售250強集團客戶，其全球店數皆為上萬家規模。三大新客戶目前已少量出貨，有望成為未來2至3年新的成長動能。

其次，自助服務Kiosk深度耕耘數位金融應用，長期協助美國電信與有線電視運營商提供自助繳費(Bill Payment)設備及維運服務。隨近年數位金融多元發展趨勢，比特幣現金交易持續熱絡，Kiosk也接獲Bitcoin ATM重要訂單，預計第二季起逐步出貨。

IPC方面，去年醫療資源多集中於重症與呼吸道相關，今年資源配置可望逐漸恢復平衡，瑞傳高毛利醫療檢測與癌症治療運算平台需求重回成長軌道。

而瑞傳與華碩就工業物聯研製中心（Embedded Foundry）合作強勢開展，以華碩AIoT的台灣製造需求為起點，加上供應鏈資源，中長期將挹注營收與獲利成長。

(工商 )