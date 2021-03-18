Microchip Technology Inc.18日宣布推出 2.2版TimeProvider 4100主時鐘，除支援多頻段全球導航衛星系統（GNSS）接收器和增強安全性以確保不間斷（always-on）的精確授時和同步外，還引入了創新的備援（redundancy）架構以提供全新的恢復水準。

Microchip指出，當今的關鍵基礎設施供應商，如5G無線網路、智慧電網、資料中心、電纜和運輸服務等，對備援、恢復力和安全的精確授時和同步解決方案有著基本需求。

備援是基礎設施供應商確保服務不中斷的關鍵。儘管採用了成本高昂的模組化架構，但基礎設施部署之前還得依靠硬體備援來避免服務中斷。Microchip的2.2版TimeProvider 4100主時鐘透過軟體實現備援，在不犧牲連接埠的情況下，達到靈活部署並降低硬體成本的目標。

此外，2.2版TimeProvider 4100主時鐘支援新的GNSS多頻段、多星系接收器，提高了恢復力水準，以防止因太空天氣、太陽事件和其他可能影響關鍵基礎設施服務的干擾而導致時間延遲。多頻段GNSS對於最高級別的精確度尤其重要，包括主參考時間時鐘B級（PRTC-B）（40奈秒）和增強型主參考時間時鐘（ePRTC）（30奈秒）。

Microchip全新2.2版TimeProvider 4100主時鐘提供了針對整個技術組合的安全解決方案，增加了對RADIUS和TACACS+的支援以及新的抗干擾和反欺騙功能。

Microchip副總裁暨頻率和時間業務部門總經理Randy Brudzinski表示：「恢復力、備援和安全的精確授時和同步解決方案是降低關鍵基礎設施安全風險的必要條件。最新版本的主時鐘產品帶來創新的軟體備援，實現了不間斷技術，並支援多頻段GNSS，以消除電離層時間誤差延遲。它還提供了新的金鑰安全、抗干擾和反欺騙功能，確保關鍵基礎設施服務只能由經過授權和認證的人員進行存取。」

(工商 )