繼去年NCC修法後，不少陸牌手機都未在台灣推出，但今年終於正式有各個品牌陸續回歸台灣市場，而三星也不示弱地在今（18日）正式推出全新Galaxy A52 5G迎戰，主打多種旗艦功能帶到中階手機，在5G市場中相當有競爭力，至於小米也終於正式大鑼旗鼓地回歸台灣市場，今天就推出了小米11 5G年度新機，主打1億800萬像素、配有多款電影拍攝場景的影片功能，另外旗下的POCO M3也在今年首以獨立品牌在台發售，看來今年的手機市場將再度熱鬧起來。

三星全新Galaxy A52 5G，支援IP67防水防塵，配上1200萬像素超廣角鏡頭、500萬像素景深及微距鏡頭，以及3200萬像素的前鏡頭，最適合年青、愛外出玩樂的使用者。（三星提供）

全新的三星Galaxy A52 5G防水豆豆機，把多項旗艦功能拉到這支最低只要1萬3990元就能入手的新機中，像是3200萬像素的前鏡頭、OIS光學防手震，還有支援120Hz更新率的Super AMOLED 6.5吋Ｏ極限全螢幕，加上拍攝4K影片時能夠快速轉換成8MP照片，加上支援IP67防水防塵的功能，對於學生或小資族來說，就算下雨天出遊、騎車都不需再擔心手機會淋溼。

三星全新Galaxy A52 5G，共潮黑豆豆、沁白豆豆、絢紫豆豆及晶藍豆豆 4色，定價1萬3990元起。（三星提供）

小米11則是搭載了高通驍龍888 5G處理器，主打1億800萬像素的廣角、1300萬像素的123度超廣角及500萬像素的長焦微距3鏡頭組合，更提供超級夜景錄影功能，在極昏暗環境下拍攝時會自動加亮並保留更多細節，還提供了多款AI電影特效及錄影濾鏡，像「滑動變焦」就能拍出希區考克的運鏡手法、「時間凍結」就能讓影片中部份畫面凍結、複製，打造時空靜止的創意效果，此次更推出購機即享總價值超過4000元的免登錄超長2年保固與1年內1次免費螢幕維修，更首推維修免費到府收送服務。

小米11主打1億800萬像素，更提供專業電影級相機配置、多款AI電影特效及錄影濾鏡；現購機即享免登錄超長2年保固與1年內1次免費螢幕維修，再享維修免費到府收送服務。（小米提供）

小米11，共天際藍、午夜灰、雲朵白 3色，定價2萬1999元，28日前開放全通路限量預購，4月2日起陸續於全通路開放領機。（小米提供）

至於小米旗下的POCO手機，今年也首次以獨立品牌在台推出POCO M3，其主打效能型的手機，搭載了高通驍龍662處理器及6000mAh大電池，定價3999元起，對於手遊玩家來說可是CP值相當高的新機，難怪開賣後僅10天就成為台灣前十大手機品牌，而22日前更推出買128GB版本即享降價500元優惠。

POCO M3，共活力黃、動力黑、冷酷藍 3色，定價3999元起，22日前買128GB版本即享降價500元優惠。（POCO提供）

小米11主打1億800萬像素，更提供專業電影級相機配置、多款AI電影特效及錄影濾鏡；現購機即享免登錄超長2年保固與1年內1次免費螢幕維修，再享維修免費到府收送服務。（小米提供）

小米11，共天際藍、午夜灰、雲朵白 3色，定價2萬1999元，28日前開放全通路限量預購，4月2日起陸續於全通路開放領機。（小米提供）

POCO M3，共活力黃、動力黑、冷酷藍 3色，定價3999元起，22日前買128GB版本即享降價500元優惠。（POCO提供）

(中時 )