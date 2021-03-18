60多歲張太太最近幾年飽受焦慮、睡眠障礙之苦，因為晚上沒睡好，白天容易疲累、注意力不集中，另一半陪同至精神科門診，但進了診間，醫師問起焦慮原因，她欲言又止，最後才說出原因，原來是丈夫睡覺時鼾聲如雷，擾人清夢。

張先生不知自己睡覺打呼狀況如此嚴重，睡眠檢查發現，罹患中度「睡眠呼吸中止症」，在醫師建議下，使用攜帶型陽壓呼吸器治療，夫妻兩人睡眠品質均獲得改善。

睡眠呼吸中止症害枕邊人睡眠障礙，這些人是高危險族群。(資料來源／楊聰財醫師、NOW健康提供)

在台灣約有700萬的人飽受睡眠障礙困擾，其中高達350萬人有睡覺打呼問題，不只會干擾旁人清夢，更可怕的是「睡眠呼吸中止症」找上你！身心診所院長楊聰財醫師說，睡覺打呼相當常見，睡覺時上呼吸道反覆性塌陷，堵住呼吸道，以致呼吸變淺，且需要費力，嚴重恐造成氣道堵塞，引發窒息致命危機。

楊聰財補充，「睡眠呼吸中止症」主要症狀就是打呼，聲音極大，且呼吸聲響明顯中斷，有時1小時可能停止呼吸數10次，好發於短頸、粗頸、體型肥胖的男性。

由於晚上睡覺時吸氧量不足，血氧飽和度不夠，影響人體排毒不完全，長期下來，容易引發心臟血管和新陳代謝等疾病。此外，容易打呼的人也常合併頻尿、夜尿，睡眠品質不好，當然白天精神狀況就會不佳。

阻塞型睡眠呼吸中止症對身體的影響。（圖／楊聰財醫師、NOW健康提供）

在診斷及治療上，楊聰財指出，不少大型醫院都設置睡眠中心，提供檢測，不過，排隊等候檢查的人數眾多，有些可能得排上半年以上，且患者必須過夜，也可能因為過度緊張或睡不著而影響檢測結果。

楊聰財表示，可攜式睡眠掃描儀是診斷「睡眠呼吸中止症」的新選擇，患者將儀器帶回家，自我檢測，透過心跳血壓、血氧濃度及呼吸頻率等數據，就能精準檢測病情嚴重程度。

如症狀屬輕度，建議使用側睡枕，保持側躺的睡眠姿勢。中度患者則建議睡眠時使用陽壓呼吸器，以陽壓支撐住氣道，讓呼吸順暢。至於重度患者，就需積極治療，降低猝死以及心血管急重症風險。

以張先生為例，透過可攜式睡眠掃描儀檢測，確診為中度，在使用陽壓呼吸器後，打呼聲音及頻率明顯改善許多，自己睡眠品質變好了，太太也不再因為他鼾聲如雷，而輾轉難眠。

「睡不好覺、可會百病生。」楊聰財提醒，如果經常失眠，且失眠影響白天精神，工作表現不佳，就應盡快就醫檢查。如不容易入睡，應該留意飲食習慣，白天少喝咖啡或茶飲，並養成運動習慣。

(中時新聞網)