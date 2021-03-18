109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級4強決賽，3月20日、21日在台北小巨蛋登場，男、女籃同時晉級4強的世新大學，今天上午在自家學校體育館舉辦誓師大會，希望一鼓作氣成為繼95學年的台北體院之後，另一所男、女籃同時稱霸UBA的學校。

世新女籃已經連續4屆UBA打進最後4強，上季更勇奪隊史UBA公開一級首冠，而公開一級過去最佳名次第6的男籃則是首度進軍4強，教練何正峰指出，女籃背負著連勝及衛冕的壓力，男籃則是放手一搏，為了幫女籃隊調整心情，還安排上拳擊有氧、現代舞及森巴。

去年冠軍賽MVP林蝶表示，球隊還到晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行「微移地訓練」，希望透過不同訓練環境的刺激，幫助大家趕快做好適應不同場地的準備，本季加入世新女籃的菲律賓籍好手潔丹妮兒，表示自己從未離家這麼久打球，感覺台灣就像是她第二個家，之前她也趁空閒時間去了九份、體驗放天燈，還在天燈寫上奪冠的心願。

畢業自松山高中男籃隊大五後衛陳建銘，5年前HBL高中籃球甲級聯賽體驗過台北小巨蛋比賽的感覺，認為空間感雖然很不一樣，但也因為今年重新開放觀眾進場，或許現場張力會更大，但相信隊友會很快進入狀況，努力打出最佳表現。

今天的誓師大會上，同時舉行世新大學與永慶房屋產學合作的簽約儀式，永慶房屋除了成為世新男籃的主贊助企業外，也將為世新學子提供實習、就職就業輔導等機會，雙方並協議將會共同開展區域及偏鄉公益等運動活動；世新女籃的主贊助企業遠雄人壽，總經理趙學欣今也帶著一級主管們蒞臨相挺，預祝世新男、女籃共同締造雙冠的隊史最佳紀錄。

世新男籃猛虎軍團自成軍以來，首次挺進4強決賽，獲永慶房產集團贊助。（世新大學提供）

世新大學董事長周成虎及校長吳永乾與長期贊助女籃的遠雄人壽及球員合影留念。（世新大學提供）

(中時 )