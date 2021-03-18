109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級4強決賽，3月20日、21日在台北小巨蛋登場，男、女籃同時晉級4強的世新大學，今天上午在自家學校體育館舉辦誓師大會，希望一鼓作氣成為繼95學年的台北體院之後，另一所男、女籃同時稱霸UBA的學校。
世新女籃已經連續4屆UBA打進最後4強，上季更勇奪隊史UBA公開一級首冠，而公開一級過去最佳名次第6的男籃則是首度進軍4強，教練何正峰指出，女籃背負著連勝及衛冕的壓力，男籃則是放手一搏，為了幫女籃隊調整心情，還安排上拳擊有氧、現代舞及森巴。
去年冠軍賽MVP林蝶表示，球隊還到晧宇國際亞洲區籃球培訓中心進行「微移地訓練」，希望透過不同訓練環境的刺激，幫助大家趕快做好適應不同場地的準備，本季加入世新女籃的菲律賓籍好手潔丹妮兒，表示自己從未離家這麼久打球，感覺台灣就像是她第二個家，之前她也趁空閒時間去了九份、體驗放天燈，還在天燈寫上奪冠的心願。
畢業自松山高中男籃隊大五後衛陳建銘，5年前HBL高中籃球甲級聯賽體驗過台北小巨蛋比賽的感覺，認為空間感雖然很不一樣，但也因為今年重新開放觀眾進場，或許現場張力會更大，但相信隊友會很快進入狀況，努力打出最佳表現。
今天的誓師大會上，同時舉行世新大學與永慶房屋產學合作的簽約儀式，永慶房屋除了成為世新男籃的主贊助企業外，也將為世新學子提供實習、就職就業輔導等機會，雙方並協議將會共同開展區域及偏鄉公益等運動活動；世新女籃的主贊助企業遠雄人壽，總經理趙學欣今也帶著一級主管們蒞臨相挺，預祝世新男、女籃共同締造雙冠的隊史最佳紀錄。
(中時 )
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