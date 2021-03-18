台中市三名犯嫌持藍波刀，對吳姓被害人狠斷掌，中市警40分鐘內3嫌全到案。（盧金足攝）

台中市18日下午4時38分許，西屯區大容西街發生一起重傷害案，29歲吳姓男子與犯嫌疑有兩百多萬元債務，遭黃男持藍波刀砍斷右手掌，許男將斷掌丟入大排水溝，由於水量湍急，至晚間7時仍未尋獲，警察局第六分局獲報後立即成立專案小組展開追查，迅速掌握涉案車輛，並發動攔截圍捕，40分鐘內3名犯嫌即全數到案，警詢後依法移送台中地檢署嚴辦。

台中市警第六分局獲報西屯區大容西街有吳姓男子右手遭砍斷，警方立即成立專案小組，積極調查掌握涉案車號、鎖定犯嫌，專案小組成員循線於晚上5時18分在北屯區崇德路3段將29歲許男、19歲戴男及22歲黃男等3名犯嫌追查到案。

犯嫌將斷掌丟入大排水溝，由於水量湍急，至晚間7時仍未尋獲。（盧金足攝）

台中市警第六分局獲報西屯區大容西街有吳姓男子右手遭砍斷，警方立即成立專案小組，四十分鐘三嫌到案。（盧金足攝）

台中市警察局第六分局偵查隊長高嘉陽表示，經警方初步了解，疑因債務糾紛而犯案，警方詢後依法移送偵辦。

警方調查，雙方疑有兩百多萬元債務，被害人吳男家住大容西街路附近，今天下午出門時被三名犯堵住，痛下毒手，持藍波刀一刀就砍下右手掌。

台中市警察局第六分局偵查隊長高嘉陽表示，經警方初步了解，疑因債務糾紛而犯案，警方詢後依法移送偵辦。（盧金足攝）

警方表示，絕對不允許不法行為挑戰公權力，警方於短時間內迅速破案，彰顯警方戮力打擊犯罪，維護市民安全生活環境的決心。

(中時 )