這起恐怖輾死人命案，發生在大陸福建省，一名張姓男子日前用手機APP，打算叫車回家，不過該APP綁定父親手機號碼，怕吵到父親睡覺，張男要求司機不要打電話，未料司機抵達後，仍撥電話提醒，因此兩人發生激烈衝突，司機一怒之下竟衝撞張男，還輾過去，導致張男臟器破裂慘死。

本月14日，張男與女友到朋友家打牌，由於打完已經深夜2點多，情侶兩人打算叫車回家，張男怕這時間吵醒父親，備註要求不要打電話，但司機抵達後仍撥電話，張男不滿表示「為什麼要打電話？我一定會投訴你」，這句話惹毛司機，兩人爆發衝突。

司機隨即請張男下車，被趕下車內心仍憤恨不平，因此張男將喝剩的綠茶罐，朝司機的轎車丟去，此舉徹底惹怒司機，他將車輛掉頭撞飛張男，力量大到牆壁出現凹洞，司機不罷休加速輾過張男，最後倒車再輾一次，而女友也被撞傷，但見到張男被多次輾壓，嚇壞放聲尖叫。

力道之大牆壁被撞出凹洞(圖/取自微博)

緊急送醫後，張男因為胸口塌陷、肋骨、肝臟、脾臟、睪丸等多數臟器破裂，傷重不治。事後司機曾向鄰居解釋，因為張男一直罵他，一時氣不過才會衝撞對方，命案發生後，司機主動打給警察還有救護車，坦承衝撞張男三次，肇事司機也已經被警方逮捕。

(中時新聞網)