嘉義縣太保市女青農侯喬容因心疼哥哥費心種植的草莓因賣相不佳賣不出去，讓她起念嘗試把有機草莓製成健康甜品、點心，意外獲得好評。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市女青農侯喬容社工系畢業，為分擔父母經營種苗場的辛勞，她選擇返鄉當農民，不但和哥哥侯喬偉一起經營「沁霖觀光農園」，還把自家生產賣相不佳的草莓製成各式果醬、餅乾等健康點心，被太保市農會總幹事黃麗貞誇是返鄉從農又創造多元經濟收入的最佳案例。

侯喬容說，因心疼哥哥費心種植的草莓因賣相不佳賣不出去，讓她起念嘗試把有機草莓製成健康甜品、點心，意外獲得好評後，她又去考了丙級證照，也擴大食材選用，像太保市在地特產小番茄、洋香瓜等都能就地取材，加上食材無農藥栽培，加上口感健康，在顧客口耳相傳下，讓她總有源源不絕的訂單，甚至已規畫成立工作室，預計明年開始營運。

嘉義縣太保市返鄉女青農侯喬容（左）把草莓加工再利用，太保市農會總幹事黃麗貞（中）說她是返鄉從農又創造多元經濟收入的最佳案例。（呂妍庭攝）

侯喬容自學烘培製作的草莓蛋糕賣相佳，內包一整排新鮮草莓相當可口。（呂妍庭攝）

黃麗貞說，太保市有許多返鄉青農，隨產業型態改變，女青農的比例也增加，像侯喬容就是女力崛起最佳代表，指侯喬容除傳遞農園陽光、健康、美味概念外，還結合自我興趣，開發農業烘培加工品，以創意加工，賦予農產品新價值，是青農創造多元經濟收入的最佳案例，

嘉義縣太保市女青農侯喬容自力學烘培，把自家種植的農產品加工製成各式點心，獲消費者喜愛。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保市女青農侯喬容客製化產品外包裝具時尚感。（呂妍庭攝）

黃麗貞說，太保以精緻設施農業發展為基礎，結合青年與農特產品，推動農業六級化產業行銷，加上太保溫室3寶「玉女小番茄、美濃瓜、網紋哈密瓜」已發展成熟，現侯家兄妹栽種到5月都能採收的草莓，又開發成加工食品，有助農會把草莓推展成太保第4寶。

太保市農會總幹事黃麗貞指侯家兄妹栽種出到5月都能採收的草莓，又開發成加工食品，有助農會把草莓推展成太保第4寶。（呂妍庭攝）

(中時 )