桃園市政府攜手第一銀行合作發行桃園市市民卡聯名信用卡，並首度推出「桃園市認同卡」。（蔡依珍攝）

桃園市民卡發卡量達167萬張，市政府18日攜手第一銀行推出桃園市民聯名信用卡，整合兩卡服務和優惠，另也首度推出「認同卡」，來桃園工作、居住或旅遊的「愛桃者」，也能享有乘車、特約商消費優惠，連「阿豆仔」也能辦，讓市長鄭文燦笑稱是「神卡」。

鄭文燦說，和一銀合作的信用卡，可享有市民卡交通票證、運動卡、圖書館借書、規費繳納等30多種服務，以及公車買一送一、機捷8折、4500家特約商店等優惠，強調第一銀行推出的方案終身免年費，國內消費最高10％現金回饋、外幣消費最高5％回饋，一般消費還提撥千分之三回饋給市府，推廣智慧城市和公益，笑言：「市民的食衣住行育樂都離不開它！」

桃園市也推出認同卡，開放沒有設籍桃園的國人也能申請，因應外商加碼投資桃園，也開放商會會員或持國發會核發就業金卡的外籍人士申辦，曾參與創作《哈利波特》、《阿凡達2》、《復仇者聯盟》的動畫師Chris Armsden，經鄭文燦親頒，成為首位申辦桃園認同卡的就業金卡持卡人。

一銀董事長邱月琴說，看準桃園市是最年輕的智慧城市，消費族群多、行動支付擴展潛力大，加上機場服務商機，希望異業合作將金融服務擴展到生活中。

桃園市民聯名信用卡和桃園市認同卡各有悠遊卡或一卡通版本，4款首波各推出1.5萬張，總計有6萬張是「有桃子香味」的限量款。資科局長余宛如笑說市民信用卡入出國最好用，搭機捷8折還享有海外旅遊保險，有信心帶動轉卡潮，待疫苗普及疫情解封可以出國時，更將會有爆發期。

桃園市政府攜手第一銀行合作發行桃園市市民卡聯名信用卡，並首度推出「桃園市認同卡」。（蔡依珍攝）

余宛如說，「桃園市認同卡」比照市民卡享特約商店優惠，及桃園市內公車買1送1優惠、機捷8折及轉乘優惠等交通優惠，但交通優惠是事後回饋，並由第一銀行支應，至於市民卡其他功能，市府已著手研擬未來開放「桃園市認同卡」同享市民卡非桃園預算支應的公共服務功能，如：桃園市各圖書館借書、部分觀光工廠提供門票或DIY體驗、婦女健身房及桃園青年體驗學習園區，將比照市民卡享折扣優惠。

(中時 )