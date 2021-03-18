據上觀新聞報導，今年3月11日上海浦東警方成功偵破一起生產、銷售添加違禁成分（西布曲明）減肥類食品案件，抓獲生產人員26歲女子曾某某，及銷售人員26歲女子周某某、30歲女子郭某某等32名犯罪嫌疑人，均已被警方依法刑事拘留。

據了解，上海警方通報中所提及的30歲女子郭某某，就是2019年7月13日刑滿釋放的大陸網紅郭美美，並傳出與她一同入獄的，還有出身警校的同性女友。目前該案件正在進一步偵辦中。

當年高知名度的郭美美，曾假借「紅十字會商業總經理」，身份，並在網路大肆炫富，如開瑪莎拉蒂、曬名牌包等，隨後更陷入富商包養的桃色風波，再因開賭場罪被捕而遭判刑入獄6年。

2019年出獄後的郭美美，改為從事DJ並在大陸各地酒吧進行商演活動，並接下部分時尚廣告。稍早網路更是流傳著她將出演《我是郭美美》這部作品，詮釋出她的真實過往。

(旺報 )