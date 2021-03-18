宏達電（2498）2020年度營運持續虧損，但在持續控制成本、進一步聚焦業務下，單季虧損逐季收斂，毛利率則持續走升，在第四季站上27.9％高點，全年度稅後每股虧損來到7.27元。

宏達電去年第四季營收來到全年高點、為16億元，營業淨損則持續收斂、降至12.9億元，為2015年第二季營益率由正轉負以來，本業虧損相對低點。另一方面，在持續縮減成本下，毛利率揚升至近十年來單季高，單季稅後淨損10.7億元，稅後每股虧損降至1.29元。

累計宏達電全年度合併營收降至58.1億元，為近二十年來低點，稅後淨損為60.2億元、稅後每股虧損7.27元，則是除了2018年第一季因出售手機代工部門予Google而轉盈之外，自2015年來虧損最少的一年。

近年宏達電在智慧型手機業務陸續進行產品線精簡化，雖未有高階旗艦機款推出，但去年下半年仍分別針對5G及4G中階市場，推出U20及Desire 20+兩款新機。另在仍處於投資推廣階段的VR事業，目前對整體營收的貢獻度仍有限，要對獲利有實質效益也還需俟時間發酵。

(工商 )