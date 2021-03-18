安森美半導體公司（ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ON）宣布，已在其社會責任網頁公佈其針對半導體產業的2020年可持續發展會計標準委員會（SASB）的結果。

此外，公司確認其可持續計畫與氣候相關財務揭露工作組（TCFD）的建議一致。這些結果加強了安森美半導體致力於發展因應全球氣候變化的策略和計畫的決心。

安森美半導體總裁暨執行長Hassane El-Khoury表示：「氣候變化仍然是當今全球所有企業面對的關鍵問題之一，我們認為必須瞭解我們公司業務面對的潛在風險，以及認識並解決我們公司業務對氣候的潛在影響。我們越能辨識這些風險和機會，就越能在全球業務中緩解氣候挑戰，更好地服務客戶。我們致力於在公司內部推動可持續發展，並持續向我們的投資者和所有其他利益相關者揭露氣候變化行動的狀況和計畫，對其負責。」

2021年安森美半導體確認了其氣候變化政策，強調其氣候變化相關的行動的著重領域。根據該政策，公司打算採取行動，解決其全球製造廠的碳排放問題，提供幫助客戶實現其氣候目標的產品，並向員工提供可持續生活的教育和訊息。

TCFD建議旨在向貸款人、保險人和投資者提供對決策有用的訊息。第三方分析指出，該公司完善的企業風險管理計劃（ERM）已確定一些與其業務相關的氣候風險，並指出董事會、行政主管以及公司的環境、健康與安全（EHS）部門目前對氣候變化的認識。

道德與企業社會責任副總裁張慧貞表示：「我們很自豪擁有因應TCFD四個支柱的關鍵要素，包括治理、策略、風險管理以及指標和目標。因應這些支柱需要長期的承諾，只有在董事會、領導階層和員工的參與下，有了清晰的願景和強而有力的執行力才能實現。」

(工商 )